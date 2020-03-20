Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
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Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Türkiye

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı Polisin cenazede aldığı önlem dikkat çekti Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:28
Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Polisin cenazede aldığı önlem dikkat çekti

İSTANBUL - Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi. Polisin cenaze namazında aldığı önlemler ise dikkat çekti. Cenaze namazında "yakın mesafede durmayın" uyarısı yapıldı.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği tedavisi gören sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur'un naaşı hastane morgundan cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ölüm haberini alan sevenleri Muhterem Nur'a son görevlerini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazına geldi.

Polisten korona virüsü önlemi

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı namazda korona virüsü tedbirleri kapsamında polisin uyarısıyla saflar arasında 1'er metrelik boşluk bırakıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nur'un naaşı edilen dualar eşliğinde, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.

"'Ben Müslüm'e kavuşacağım' dedi"

Cenaze namazı öncesi konuşan müzik yapımcısı ve aile dostu Muhteşem Candan, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanım'ı, bugün saat 06.30 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisi, eşi Müslüm Gürses gibi çok önemli eserler bıraktı. Türkiye'nin karşı karşıya geldiği virüsün olduğu bir ortamda bu töreni yapmak zorunda kaldık. Aslında bu sebeple duyurmayacaktık ama bilenler buraya geldi. Görüldüğü gibi birbirimizden ayrı duruyoruz. Kendisi çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Tedavisi süresince 3 hastahane değişti, hepsi ellerinden geleni yaptı ama takdir ilahi budur. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söyledi. Planlara göre bugün izole edilmiş ayrı bir odaya çıkacak, daha sonra da eve taburcu edilecekti. Tüm doktorlar saat 5'den beri uğraştı ama ne yazık ki kalbi durdu. Müslüm Gürses'in mezarı planlı ve düzenli bir mezardır. Muhterem Hanım için de düzenlenmiş bir aile mezarıdır. İki katlıdır, altta Müslüm Gürses var, birazdan da Muhterem Nur'u Müslüm Bey'in üzerine defnedeceğiz. Ben Müslüm'e kavuşacağım, orada kemiklerimiz beraber çürüyecek. Kendisi, ölümü Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Kendisi benim ailemden, bir ablam gibiydi. Türkiye'nin başı sağ olsun tekrar. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

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