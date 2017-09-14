Muhtemel Kadrolar
KAYSERİSPORSilvio- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Erkan Kaş, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz Türüç, Bia, Umut BulutSAKAT: VarelaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale arkası 10, Maraton 20, Vip 30 ve Misafir 10 TL-------------------------------------------------------ANTALYASPORFerhat- Diego Angelo, Sakıb Aytaç,
KAYSERİSPOR
Silvio- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Erkan Kaş, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz Türüç, Bia, Umut Bulut
SAKAT: Varela
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası 10, Maraton 20, Vip 30 ve Misafir 10 TL
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ANTALYASPOR
Ferhat- Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Djourou, Celustka, Nasri, Charles, Danilo, Maicon, El Kabir, Eto'o
SAKAT: Deniz, Seki, Sandro, Salih
CEZALI: Yok