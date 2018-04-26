Muhtarlıklar Vatandaşın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında Mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgiler veren Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ilçe gezilerini Gördes ile sürdürdü. İlçeye bağlı Dalkara Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Dalkara, Sarıaliler Mahalle Muhtarı Beraat Dinç, Korubaşı Mahalle Muhtarı Halil İnci, Tepeköy Mahalle Muhtarı Hakkı Emre ve Yakaköy Mahallelerini ziyaret eden Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan ekipler, muhtarların taleplerini de not alarak ilgili Daire Başkanlıklarına iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda mahallelerin nabzını tuttuklarını dile getiren Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında, onların yüzlerini güldürmek için çalışma içerisindeyiz. Bu doğrultuda ara vermeden mahallelerimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyoruz. Gelen talepleri ilgili dairelere aktararak çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti gözlemlemek bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.