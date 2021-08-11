Muhtarlıklar Dairesi Akhisar'da
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Muhtarlıklar Dairesi Akhisar'da

Muhtarlıklar Dairesi Akhisar'da
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı, Erdelli Mahalle Muhtarı, Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı, Dereköy Mahalle Muhtarı, Sabancılar Mahalle Muhtarı, Sırtköy Mahalle Muhtarı, Süleymanköy Mahalle Muhtarı, Zeytinliova Mahalle Muhtarı, Sünnetçiler Mahallesi Muhtarı ve Yatağan Mahallesi Muhtarını ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, mahalle muhtarları 2021 yılı programında yapılan yol çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, sık sık mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini yerinde dinliyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Akhisar'da Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Erdelli Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, Arabacıbozköy Mahallesi Muhtarı Özcan Demirer, Dereköy Mahalle Muhtarı Ertem Kaçar, Sabancılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Arslan, Sırtköy Mahalle Muhtarı Ramazan Tufan, Süleymanköy Mahallesi Muhtarı Recep Yıldırım, Zeytinliova Mahallesi Muhtarı Gülten Demir, Sünnetçiler Mahallesi Muhtarı Ceyhun Kılınç, Yatağan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Fikirli'yi ziyaret etti.Ziyarette, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri de yer aldı. Daire başkanlığı ekipleri, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi, Başkan Ergün'ün selamlarını iletti.

Muhtarlardan Yol Teşekkürü

Mahalle muhtarları, 2021 yılı asfalt programı kapsamında mahallerinde yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, Başkan Ergün'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda daire başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarına Başkan Ergün'ün hediyesini takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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