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Muhtarlardan kömür açıklaması

Muhtarlardan kömür açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımının yapılmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımının yapılmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Turgut Reis Mahallesinde bir araya gelen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki mahalle muhtarları, Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlandığını ama Adıyaman'da halen dağıtımın yapılmadığını söyledi.

Başkan Taş, maddi imkansızlıklardan dolayı kömür alamayan vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte oldukça mağdur olduğunu ve yetkililer tarafından biran önce kömür dağıtımına başlanılması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

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