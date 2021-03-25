Muhtarlardan Kızılay'a destek seferberliği
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Muhtarlardan Kızılay'a destek seferberliği

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Muhtarlardan Kızılay'a destek seferberliği

Adana ve Hatay illerinde görev yapan muhtarlar Türk Kızılayı'na kan ve kök hücre bağışı için işbirliğine önemli bir adım attı.

Adana ve Hatay illerinde görev yapan muhtarlar Türk Kızılayı'na kan ve kök hücre bağışı için işbirliğine önemli bir adım attı.

Adana ve Hatay muhtarları Kızılay'a daha fazla nasıl destek olunabileceği konusunda gerçekleştirdikleri toplantıda istişarede bulundular.

Kızılay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, muhtarlar tarafından oluşturulacak ekiplerle mahalle mahalle, ev ev gezilerek, Kızılay için kan bağışı ve kök hücre bağışının öneminin anlatılıp, bağışa teşvik çalışmaları yapılmasına karar verildi.

Hatay Kızılay Şube Başkanı Kudret Özbakış, toplantıdaki konuşmasında, işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu dayanışmayı son derece anlamlı bulduğunu belirtti.

Özbakış, muhtarları tek tek kutlayarak, iyilik kervanlarına her geçen gün yeni katılımlar olmasının yardım bekleyenler adına kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı önderliğinde Türkiye'ye rol model olacak daha çok güzel çalışmaları hayata geçireceklerine inandığını kaydetti.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ise muhtarların her birinin bir Kızılay gönüllüsü olarak, iyilik kervanında yerlerini aldığını belirterek, "Hem halkımıza Kızılay'ı anlatıp, hem de stokları güçlü tutmak için kan ve kök hücre bağışına teşvik edeceğiz" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı da devletin mahalledeki gözü kulağı, eli ve kolu olan, mahallelerin huzuru, gelişmesi, insanlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin güçlenmesi konusunda önemli çalışmalar yapan muhtarları bu anlamlı birliktelikten dolayı tek tek kutladı. - ADANA

Muhtarlardan Kızılay'a destek seferberliği
Muhtarlardan Kızılay'a destek seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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