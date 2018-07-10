Muhtarlardan İshakça Köprüsü Talebi

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, İshakça Köprüsü'nün yenilenmesi talebinde bulundu.

Temurtaş, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Temurtaş, İshakça Köprüsü'nün yenilenmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirirken muhtarların sorun ve talepleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Temurtaş, muhtarlıklarda çalıştırılmak üzere yardımcı personele de gerek duyulduğunu ayrıca ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Celal Yılmaz da Temurtaş'a teşekkür edip, sorunlarla ilgileneceklerini söyledi. - TEKİRDAĞ