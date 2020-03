Muhtarlardan Bahar Kalkanı Harekatına destek

03.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:01

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Bahar Kalkanı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı.



Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetli kınadıklarını dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Taş, "Yaşanan bu olaylardan dolayı Muhtarlar olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz ama gün birlik olma günüdür. Her zamankinden daha fazla birlik olup, bu acı günlerin üzerinden yine birlikte geleceğiz. Bu günlerden yine birlikte daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Biz tarih boyunca her türlü zorluğu, yaşamış ve bunların üzerinden gelmiş bir milletiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitlerin kanını yerde bırakmamak için İdlib'de rejim güçlerine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ettiği sürece biz muhtarlar olarak her zaman askerlerimizin yanındayız. Gerekirse cephede onlara mühimmat taşır, gerekirse cephe gerisinde onlara yemek hazırlarız. Şehitlerimizin kanı yine silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Bu alçak saldırının mesulü olanlar ise elbette bunun bedelini ödeyeceklerdir. Biz muhtarlar olarak bu operasyonda askerlerimize destek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Muhtarımızla sınır ötesi operasyona hazırız. Bu bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bir ölür bin diriliriz. Her zaman her yerde ordumuzun milletimizin devletimizin ülkemizin emrindeyiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA