Muhtarlara "kırsal mahalle" sunumu

Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile kırsal mahalle statüsüne geçecek mahalle muhtarlarına yeni düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile kırsal mahalle statüsüne geçecek mahalle muhtarlarına yeni düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

2012 yılında yapılan düzenleme ile mahalleye dönüşen köy ve beldelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' ile yeniden 'kırsal' statüye geçme hakkı tanındı. Osmangazi ilçesinde yeniden kırsal statüsüne geçmek için başvuru yapan köy haklarına sahip Avdancık, Bağlı, Büyükdeliller, Çaybaşı, Dağakça, Doğancı, Gökçeören, Güneybayır, Güneybudaklar, Hüseyinalan, Karaıslah, Küçükdeliller, Mürseller, Seç, Seferiışıklar, Soğukpınar, Süleymaniye, Tuzaklı, Uluçam, Yiğitali, Ahmetbey, Aksungur, Çağlayan, Gündoğdu, İsmetiye, Dereçavuş, Armutköy, Çukurca, Çeltik, Yeniceabat mahallelerinin muhtarlarına Osmangazi Belediyesi tarafından yeni yönetmelikle ilgili bilgiler verildi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde dağ ve ova köylerinin muhtarıyla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Geçmiş yıllarda köy statüsünde olan ve "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" ile mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte yeniden kırsal mahalle unvanı kazandığını belirten Başkan Dündar, 'kırsal mahalle' statüsü tanınan yerleşim yerindeki vatandaşlara, bazı vergi ve harçlarda indirim ve muafiyetler sağlanacağını belirtti. Kırsal statüye geçmek isteyen mahallelerin müracaatları Osmangazi Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı