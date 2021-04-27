Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhtarlarla ilgili sözleri dikkat çekti. Mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Erdoğan "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası muhtarlar aşı randevusu için harekete geçerken, Erdoğan'ın da söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.