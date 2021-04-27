Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı
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Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhtarlarla ilgili sözleri dikkat çekti. Mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Erdoğan "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası muhtarlar aşı randevusu için harekete geçerken, Erdoğan'ın da söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı ve tam kapanmaya gidildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasında muhtarlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

MUHTARLARA AŞI MÜJDESİ

Muhtarlara müjde vererek, aşılanmalarına başlanacağını duyuran Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN "SÜRECİ HIZLANDIRIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından muhtarlar aşı randevusu için harekete geçerken, Erdoğan'ın da söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

BAKAN KOCA'NIN DETAYLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Muhtarlar için aşı tanımlamasının birkaç gün içinde yapılmasının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da güncel bir açıklama ve detayların belirtileceği düşünülüyor.

Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına 'Süreci hızlandırın' talimatı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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