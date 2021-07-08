Muhtarlar Derneği'nden Başkan Taban'a Ziyaret

Kısa bir süre önce olağan genel kurulunu yapan İnegöl Muhtarlar Derneği'nde Başkan Sami Çakmak ile yönetimi protokol ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

24 Haziran tarihinde yapılan olağan genel kurulda tekrar İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Çayyaka Mahallesi Muhtarı Sami Çakmak, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol ziyaretlerine başladı. Başkan Çakmak, bugün 10.00'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Taban'a çiçek takdim eden Muhtarlar Derneği yönetimi, İnegöl Belediyesi ve Başkan Taban'a bugüne kadar derneklerine verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Alper Taban da 116 mahalle muhtarının bağlı bulunduğu derneğin İnegöl adına önemli olduğuna dikkat çekerek; "Muhtarlarımız, devletimizin uçbeyleridir. Vatandaşımızın doğrudan ve en kolay şekilde ulaşarak derdini anlattığı kişilerdir. Bizler de muhtarlarımızı hem saha çalışmalarımızda hem de mahallelerimizin imar edilmesi hususunda mesai arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Sürekli muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Bu noktada Muhtarlar Derneğimiz de vazgeçilmezlerimizden. Ben yeniden Başkan seçilen Sami Çakmak muhtarımıza ve değerli yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Nazik ziyaretleri için de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler