Muhtarlar, Başkan Posbıyık ile görüştü
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Muhtarlar, Başkan Posbıyık ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Muhtarlar, Başkan Posbıyık ile görüştü

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yapılan kongre sonrası yeniden göreve gelen Şükrü Kılıç başkanlığındaki Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği yönetimini kabul etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yapılan kongre sonrası yeniden göreve gelen Şükrü Kılıç başkanlığındaki Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği yönetimini kabul etti.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, 25 Mart'ta gerçekleştirdikleri kongre sonrası yeni yönetimiyle birlikte Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyarette bulunarak çiçek takdim etti.

Kılıç ve beraberindeki köy ve mahalle muhtarlarından oluşan dernek yönetimini kabul eden Başkan Halil Posbıyık, yeni yönetime 'hayırlı olsun' diyerek çalışmalarında başarı diledi. Muhtar camiasına bugüne kadar verdiği hizmetleri nedeniyle Başkan Posbıyık'a teşekkür eden dernek başkanı Şükrü Kılıç, "Görevde bulunduğunuz tüm süreler içerisinde her daim muhtar arkadaşlarımız desteğinizi yanımızda hissetti. Ereğli'nin menfaatleri ne gerektiriyorsa, Muhtarlar Derneği olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Pandemi döneminde ortaya koyduğunuz çalışmalar için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nde bürokrasiyi ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Posbıyık "Muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili bir talebi olduğunda artık bana gelmelerine gerek yok. Ekip arkadaşlarım kurduğumuz sistemle gerekli olan çalışmaları yapıyorlar. Bürokrasiyi ortadan kaldırmış olduk. Muhtarlarımızla her zaman birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yönetim olarak bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Muhtarlar Derneği yönetimi daha sonra Başkan Posbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:29:10. #1.15#
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