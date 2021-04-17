Muhtardan yaralı leylek nöbeti
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Muhtardan yaralı leylek nöbeti

Muhtardan yaralı leylek nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te, yaralı halde tarlada bulunan Leylek yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te, yaralı halde tarlada bulunan Leylek yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yaralı Leyleği bulan Mehmet Ölmez, yavruya zarar gelmemesi için ekipler gelene kadar başında nöbet tuttu.

İslahiye ilçesine bağlı Ortaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ölmez, sabah saatlerinde tarlada çalışırken hareketsiz yatan leyleği fark etti. Leylek yavrusunun yaralı olduğu için uçamadığını gören Ölmez, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerine bildirdi. Ekipler gelene kadar yaralı leyleğin başında bekledi. Zarar gelmemesi için dakikalarca leyleğin başında nöbet tutan Muhtar Ölmez, olay yerine gelen DKMP İslahiye Şefliği ekiplerine leyleği teslim etti. Ekipler, ayağının kırık olduğu tespit edilen leyleğin tedavi edilmesi için Gaziantep Hayvanat bahçesi içerisindeki hayvan hastanesine götürdü.

Tedavisi tamamlanana kadar hayvanat bahçesinde misafir edilecek olan yaralı leylek, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya salınacak. - GAZİANTEP

Muhtardan yaralı leylek nöbeti
Muhtardan yaralı leylek nöbeti
Muhtardan yaralı leylek nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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