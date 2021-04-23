Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK - Haberler | Güncel

Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği Van'ın Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahalle Muhtarı açık havada çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahalle Muhtarı açık havada çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamayan çocuklar, Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyyüp Kayan'ın evinin yolunu tuttular. Yapılan görüşmenin ardından izin alan çocuklar için Muhtar Eyyüp Kayan, çocuklar için açık alanda 23 Nisan etkinliği düzenledi. Yumurta, çuval ve halat çekme yarışmalarının da düzenlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:58:47. #1.15#

title