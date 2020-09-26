Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti

26.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:46

Köy halkının corona tedbirlerine uymamasına isyan eden muhtar, sosyal medya hesabından virüse yakalananları ifşa etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı yaklaşık 450 kişinin yaşadığı Kalaycıoğlu Köyü'nde son günlerde corona virüsü vakalarının artmasın üzerine muhtar Yalçın Kalaycıoğlu isyan etti.

KÖY HALKINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından köy halkının koronavirüs tedbirlerine uymadığını ve köyün karantinaya alınabileceğini dile getiren muhtar, 9 kişinin pozitif ve yaklaşık 20 kişinin de temaslı olduklarını açıkladı.

KORONAYA YAKALANANLARI İFŞA ETTİ

Testleri pozitif çıkan vatandaşların isimlerini de ifşa eden köy Muhtarı Kalaycıoğlu, şunları söyledi: "Arkadaşlar alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor lütfen biraz dikkat edelim. Sadece pozitif vakamız 9 tane, temaslı vaka 20'nin üzerinde. Uyarıları dikkate alalım. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur."

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması sonrası muhtar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti
Haber Yorumları (1)
İBRAHİM: Köyde on numara beş yıldız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Yaşar İpek Hazal Kaya Bülent Ersoy
Spor Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Tv Ekim Kredi Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 10:51:18. #1.15#
title