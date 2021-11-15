Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Van'ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç., hastane otoparkında elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç., hastanede tedaviye alındı.
Sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Özalp ilçesine bağlı Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç. (56), henüz bilinmeyen nedenle elindeki silahla kafasına etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisine başlandı.
Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet