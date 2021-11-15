Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu

Sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Özalp ilçesine bağlı Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç. (56), henüz bilinmeyen nedenle elindeki silahla kafasına etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisine başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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