Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı

Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, mahalle muhtarı Ferit Aslantürk, topladığı 3,5 ton kitap ve defteri okula teslim etti.

ZONGULDAK'ta, mahalle muhtarı Ferit Aslantürk, topladığı 3,5 ton kitap ve defteri okula teslim etti. Kitap ve defterlerin geri dönüşüm firmasına satışı yapılarak okula gelir sağlanacak.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından topladığı kitap ve kullanılan defterleri Dumlupınar Merkez İlköğretim Okulu'na teslim etti. Kitap ve defterler okul aile birliği tarafından geri dönüşüm firmasına satılarak okula gelir sağlanacak.3 yıl içerisinde 14 ton kitap ve defter toplandığını belirten Ferit Aslantürk, şu an ise yaklaşık 3,5 ton atık kitap ve defter topladığını ifade etti. Aslantürk, "Öğrencilerden aldığımız test kitapları veya hikaye roman gibi kitaplar mevcut. Biz 3 yıldır bu kitapları toplamaya çalışıyoruz. Bu konu bizim açımızdan değerli, ülkemizde son günlerde çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. Birçok noktada milyonlarca hektar ağaç yandı. Yaklaşık bir ton kitaptan 40 tane ağacımızı kurtarıyoruz. Topladığımız kitapları okul aile birliğine teslim ediyor ve satışına hiçbir şekilde karışmıyoruz" dedi.


Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:29:24. #1.14#

title