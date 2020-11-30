Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi
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Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi

30.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:07

Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Böcek'i hastanede ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı paylaşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "Kendisi bomba gibi" notunu düştü.

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

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Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi
Haber Yorumları (5)
ADEM: bakışları normal değil daha tedaviye ihtiyacı var.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASO: Maşallah ????
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
YORUMCU: Şu yorumları video beğenmeyenler çatlayın da patlayan
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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