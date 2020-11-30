Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi

Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Böcek'i hastanede ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı paylaşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "Kendisi bomba gibi" notunu düştü.

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.