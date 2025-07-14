Muhittin Böcek sağlık durumu ne, hangi hastanede?

Muhittin Böcek sağlık durumu ne, hangi hastanede?
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Peki, Muhittin Böcek sağlık durumu ne, hangi hastanede?

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Peki, Muhittin Böcek sağlık durumu ne, hangi hastanede?

MUHİTTİN BÖCEK SAĞLIK DURUMU NE, HANGİ HASTANEDE?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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