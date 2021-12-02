Muhbir olmayı reddeden Pakistanlı, FBI'ın itibarını nasıl yok ettiğini anlattı

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) gelen muhbirlik teklifini reddettiğini belirten bir Pakistanlı, çevresinin taciz edildiğini ve itibarının zedelendiğini öne sürdü.

Kar amacı gütmeyen ve genellikle adalet ile güvenlik konularında araştırma dosyaları hazırlayan The Intercept portalı, Aswad Khan adlı Pakistanlının FBI'ın muhbirlik teklifini reddetmesi üzerine yaşadıklarını yazdı.

Boston'daki Northeastern Üniversitesi'nde işletme okuyan Aswad Khan, haber portalına, mezuniyetinden sonra turist vizesiyle ABD'de akrabalarını ziyarete geldiği sırada iki FBI ajanının kaldığı eve gelerek kendisine muhbirlik teklif ettiğini anlattı.

Ajanların camilerde muhbirlik teklifini geri çevirdiğini dile getiren Khan, bundan kimseye bahsetmemesinin istendiğini ancak olayı akrabalarına anlattığını ve kendisine bir avukat tuttuğunu belirtti.

Birkaç hafta sonra bir federal savcı tarafından terör örgütleriyle bağlantısı konusunda sorgulandığını aktaran Khan, ziyaretinin sonunda ülkesine döndükten sonra ABD'ye gitmeye çalışan yakınlarının ve arkadaşlarının sınırda onunla ilişkisi konusunda sorgulanarak ülkeye alınmamaya başladığını iddia etti.

ABD yönetimiyle problem yaşadığının düşünülmesi nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını, sosyal medyada listelerinden çıkardığını, en yakın arkadaşının bile kendisiyle ilişkisini kestiğini vurgulayan Khan, muhbirlik teklifini reddettikten sonra hayatının altüst olduğunu savundu.

Khan, sürecin gizliliğinden dolayı, kendisiyle görüşen FBI ajanlarının ya da bir başkasının onu bir listeye aldığını kanıtlayamadığının altını çizdi.

The Intercept'e konuşan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Ulusal Güvenlik Projesi Direktörü Hina Shamsi, muhbirlik yapmayı reddedenlerden ülkeye girişinin yasaklanarak intikam alınmasının sık karşılaştıkları bir uygulama olduğunu ifade etti. Shamsi, "Ancak bu özel vakada kişi ABD vatandaşı olmadığı için daha büyük problemlerle karşılaşıyor. Bu kişiler vatandaşlığı ve oturma izni olanların yararlanabileceği yetersiz anayasal haklara bile sahip olamıyor." diye konuştu.

Öte yandan, haber de, Khan gibi ismi gizli listelere yerleştirildiğinden şüphelenilen kişilerin, bunu kanıtlayamadıkları için, itibarlarının zedelendiğini ispat edip tazminat talebinde bulunamadıkları aktarıldı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

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