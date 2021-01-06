Muharrem orucu nedir? Muharrem ayı nedir, Muharrem orucu nasıl yapılır? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayı orucu önemi!

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Peki, Muharrem orucu nedir? Muharrem ayı nedir, Muharrem orucu nasıl yapılır? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayı orucu önemi!

Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olan Muharrem orucu nedir? Muharrem ayı nedir,Muharrem orucu nasıl yapılır? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayı orucu önemi!

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. (Miladi takvime göre yılın 1. ayı Ocak ise Hicri takvime göre de 1. ay Muharrem ayıdır.) Muharrem kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "haram" kelimesinden türemiştir. Muharrem'in karşılığı "haram olan, yasaklanan" manasındadır. Muharrem ayının 1. günü Hicri Yılbaşı'dır. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günüdür. Bu bakımdan Muharrem ayının önemi çok büyüktür. Bu ayda oruç tutmak, nafile ibadet yapmak çok sevaptır.

MUHARREM AYI ORUCU NEDİR?

Muharrem ayı Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından Şehrullah olarak tanımlanmış, Cenabı Allah'ın (c.c.) ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Hicre ve Aşure günü Muharrem ayı içerisinde olduğu için bu aya çok önem verilmiştir. Peygamber efendimiz Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir. Bu ayda yapılacak ibadetlere ve tutulacak oruçlar aişaret etmiş ve ashabına tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamber efendimiz Muharrem ayının Aşure gününde ve bir gün öncesinde veya Aşure günü ve bir gün sonrasını oruçlu geçirilmesini tavsiye etmiştir.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Ağustos 2021 Pazartesi, 1. gün

18 Ağustos 2021 Çarşamba, Aşure günü