Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, 5 büyükşehirde anket yaptırdı. Yapılan ankette vatandaşlara "CHP'nin genel başkanı kim olmalı?" diye soruldu. Cevapların yüzde 54.5'i "İnce olmalı" yanıtını verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuk olduğu programda parti kuracağına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bilgilere yer verdi. İnce'nin kurultaydan önce çevresindeki bir grupla çalışma yürüttüğünü belirten Saymaz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'i kapsayan anketin sonuçlarını da paylaştı.

5 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET YAPTIRDI

Canlı yayında CHP'deki kurultay sürecini ve İnce'nin yeni parti kurma girişimine dair detayları anlatan Saymaz, "İnce 'Tablo bu şekilde olduğu sürece ben ne CHP'de genel başkan ne de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Kongre bittikten sonra kendisine yakın Şahin Öztürk'ün Çağdaş Araştırmalar Merkezi'ne bir anket yaptırdı. Bu anket, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldı. CHP'ye oy verilmiş kişilere iki soru soruldu. 'CHP'nin genel başkanı kim olmalı?' diye soruluyor. Cevapların yüzde 54.5'i 'İnce olmalı' diyor, yüzde 16'sı 'Kılıçdaroğlu' diyor. Geri kalanları da İmamoğlu'nun ismini veriyor" diye konuştu.

"YÜZDE 9'LUK KESİM OY VEREBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yapılan ankette "İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunun da yöneltildiğini belirten Saymaz, "Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor. Bunun dışında iki araştırma daha yapılıyor. Bunlardan birinde 'İnce oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu sonucuna ulaşılıyor" ifadelerini kullandı.