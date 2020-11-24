Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim
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Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim

24.11.2020 23:26 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:42

CHP'li Muharrem İnce, konuk olduğu programda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'ye güvenmekle hata yaptığını itiraf eden İnce, "Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim" dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi neden ortalıktan kaybolduğunu açıklayan İnce, CHP'ye güvenerek hata yaptığını ifade etti.

"KENDİ SİSTEMİMİ KENDİM KURAMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Pişmanlığını açıklayan Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım" dedi.

"CHP GENEL MERKEZİ'NDEN KASTEN UZAKLAŞTIRILDIM"

İnce kendisinin CHP Genel Merkezi'nden de kasten uzaklaştırıldığını belirtti ve "Meğer bu da planmış" diyerek şunları söyledi:

"Ben merkezde olsaydım sistemin çöktüğünü görecektim. Ve tepki verecektim. Benim orada olmamam bile planmış. Bu bana ders olsun. Sistemi çökerten ben değilim, iftira kampanyası başlattılar."

Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim

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Haber Yorumları (5)
SÜRGÜNDEKİ HAKKARİLİ: keşke söz verdiğin gibi seçim akşamı saklanmasaydın oylara sahip çıksaydın söz vermiştin oysa sen sözüne sahip çıkamadın chp laf atma
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NAHİT: Tarihte seni “adam kazanmış” diye halkını yarı yolda bırakışını hatırlayacak partinin altını oyma görevimi kimden aldıysan git onlara katıl bence
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YASA: Hadi ordan, yüreğin yetiyosa gerçeği anlatta millet öğrensin,esas Chp sana güvendi sen boş çıktın.
Cevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
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