Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de
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Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de

Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında bugün Artvin'e geldi.

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi
19.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:43

Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında bugün Artvin'e geldi.

Borçka ilçesinde Çoruh Nehri üzerindeki kırmızı köprüden eşi ile birlikte yaya olarak geçen Muharrem İnce, ardından Artvin il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun yağmur altında gerçekleşen programda İnce, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İnce "Yağmurlu bir günde Artvin'deyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 300 lirayken ne yazık ki, bu bölgede kişi baş gelir 2 bin 237 lira" dedi.

"Umutsuz olmaya gerek yok" diyen İnce "Umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Onun için bütün kapıları yeniden açacağız, umutlarımız yeniden yeşerteceğiz" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör/İHA)

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ADEM GÜNGÖR
ADEM GÜNGÖR
IHA Editörü

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