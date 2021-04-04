Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, 103 emekli amiralin bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım" dedi.