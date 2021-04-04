Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?
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Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

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Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, 103 emekli amiralin bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım" dedi.

103 emekli amiral, dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiriye ilişkiye ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Söz konusu bildiri sonrasında Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, 103 emekli amiralin bildirisi hakkında değerlendirmede bulundu.

"AYASOFYA İMAMI MI KONUŞACAK?"

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız."

Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?
Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?
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