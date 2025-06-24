Muharrem İnce CHP'ye mi geçti, Memleket Partisi kapandı mı?

Muharrem İnce CHP'ye mi geçti, Memleket Partisi kapandı mı?
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP'ye 4,5 yıl aradan sonra tekrardan katılım gösterdi. Peki, Muharrem İnce CHP'ye mi geçti, Memleket Partisi kapandı mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden CHP'ye katıldı. Peki, Muharrem İnce CHP'ye mi geçti, Memleket Partisi kapandı mı?

MUHARREM İNCE CHP'YE Mİ GEÇTİ?

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı.

Özel:

"Çağrımıza kulak verenlerle bize verdikleri desteklerle 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Partimiz iktidarın saldırısı altındadır. Kimi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere haksız yere cezaevinde yatmaktadır.

Pek çok görevi üstlenmiş olan yol arkadaşımızı geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evine davet ettim. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın gerekğine inandığı için partisine en yaşlı üyeye davet etti." dedi.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI?

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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