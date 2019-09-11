Son dakika: Muharrem İnce, canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığını açıladı

11.09.2019 22:36

Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazeteciler Gürkan Hacır, Deniz Zeyrek, Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtladı. İnce sorulan bir soruya cevap vererek, 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

Muharrem İnce canlı yayında kendisine sorulan "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna cevap vererek, "2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu böyle yarım kalacak mı?" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN OLSA ERDOĞAN'I CEZAEVİNDE ZİYARET EDERİM"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı ve diğer adayları ziyaret ettiğini de hatırlatan Muharrem İnce konuşmasında, "Yalova milletvekili sayın Şükrü Önder, 70 yaşın üzerinde adamcağız, kalp hastası. Bir tane AKP'li ziyarete gitmedi. Ben İlker Başbuğ'u, Mustafa Balbay'ı da ziyaret ettim" dedi. "Erdoğan'ı ziyaret ettiniz mi? sorusuna ise İnce, "Zor koşullar yoktu. Kebap partisiyle 4 ayı geçirdi. O zaman etkili değildim. Bugün olsa ziyaret ederdim. O günlerde ziyaret edecek konumda değildim" açıklamasında bulundu.