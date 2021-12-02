Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği kanalda aynı programa tekrar çıktı
Geçtiğimiz yıl konuk olduğu yayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle ara verilmesine çok sinirlenen ve "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" diyerek programı terk eden Muharrem İnce, bu akşam aynı kanaldaki aynı programa tekrar konuk oldu. İnce, yayının hemen başında "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Benim oradaki tavrım size ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına tekrar konuk oldu. Geçtiğimiz yıl İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti.
Programı terk ederken Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor." demişti.
Bu akşam Muharrem İnce'yi bir daha gelmeyeceğini söylediği kanalda ve hatta aynı programda gören izleyiciler, usta siyasetçiye sosyal medyada tepki gösterdi.
İnce, bugünkü programın hemen başında "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.
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