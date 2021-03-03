Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını tekrar gündeme getirdi: Büyük gelişmeler oluyor

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuştu. İddiayı mahkemeye taşıdığını söyleyen İnce, "'Beştepe'ye giden CHP'li' de büyük gelimeler oluyor. Mahkeme kayıtlarından kimin gittiği çıkacak. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bekleyelim görelim acele etmeyelim" dedi.

CHP'den olaylı bir şekilde istifa eden ve Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, CHP'den istifa etme sürecini, başlattığı yeni oluşumu ve siyasetin gündemini değerlendiriyor.

"Memleket Hareketi" ile ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğini anlatan İnce, "Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." dedi.

"YÜZDE 50+1 ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade eden İnce, "Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir." şeklinde konuştu.

"'BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'LİDE BÜYÜK GELİŞMELER VAR"

İnce ayrıca, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşesinde gündeme getirdiği "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgilide konuştu. İnce, 'Beştepe'ye giden CHP'lide büyük gelimeler oluyor. Mahkeme kayıtlarından kimin gittiği çıkacak. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bekleyelim görelim acele etmeyelim ben dava açtım 'kim bu' diye. Ben bunların iftira olduğunu zaten dava açamamalarından belli. Makus tarihi değiştirdiğim için ben kötü adam oldum.