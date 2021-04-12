Muharrem Hasdemir Milli Takım Antrenörü Oldu
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Muharrem Hasdemir Milli Takım Antrenörü Oldu

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Muharrem Hasdemir Milli Takım Antrenörü Oldu

Muğlalı Eski süper lig takımı oyuncusu Muharrem Hasdemir, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından U19 Türkiye Kadın Hokey Milli Takımlarında Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

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Kariyeri 2009 yılında Milli Takım Baş Antrenörü Serkan Şen tarafından keşfedilerek hokey branşına kazandırılmıştır. İlerleyen zamanlarda Çeşitli yaş kategorilerinde maçlara çıkmış Başarı basamaklarını hızlı bir şekilde katederek Süper lig'demücadele etmiştir. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite zamanında Antrenörlük mesleğine başlamıştır. Denizli iline Hokey branşını kazandırmış ve sevdirmiştir. Tavas Belediyespor'un başına geçmiş ve faaliyetlerine hız kesmeden devam etmiştir. Daha sonra Sporcu olarak hizmet ettiği Muğla kulübüne geri dönerek Alt yapı ve Süperlig kategorilerinde Antrenörlük yapmış Türkiye ve lig Şampiyonlukları yaşamıştır.

Milli Gururu yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Muharrem Hasdemir, "Ülkemiz ve Bayrağımız için daha çok çalışma zamanı.1-9 Nisan Alanya Kampımızı hayırlısı ile tamamladık. Kampımız boyunca Milli Takımımızın her an yanındaolan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan'a, Başkan vekilimiz Bayram Yüksele, federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. "

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye U19 Kızlar Milli Takım Baş Antrenörü ve Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen , " Hokey ile tanışmasına vesile olduğum Muharrem, sporcu olarak milli takıma seçilemedi fakat azim ve çalışkanlığından hiçbir zaman vazgeçmedi. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazanıp, Denizli ve ilçelerinde Hokeyi başlattıDenizli'de Hokeyin gelişmesine çok faydalı oldu. Alt yapı ve Süper Lig takımlarımızda özveriyle görev yapıyor. Milli Takımda da birlikte çalışıyoruz. Allah yolunu açık etsin sporcu ve antrenörlerimizin her zaman yanındayım" dedi.

Kaynak: Bültenler

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