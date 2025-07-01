Muhammed Yakut evli mi, eşi, çocuğu var mı?

Muhammed Yakut evli mi, eşi, çocuğu var mı?
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Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut, tahliyesinin ardından gittiği Almanya'da hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, tutuklu bulunduğu Almanya'daki cezaevinden tahliye edildikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Evli olan Muhammed Yakut'un çocukları olduğu da biliniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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