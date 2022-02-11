Muhalefetin ekonomiye çözüm formülü ne? | Nevşin Mengü Soruyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhalefetin ekonomiye çözüm formülü ne? | Nevşin Mengü Soruyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Nevşin Mengü Soruyor'da İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile muhalefetin ekonomiye yönelik çözüm planlarını, enerji uzmanı ve eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ile zamlı elektrik faturalarını ele aldık.

Nevşin Mengü Soruyor'da İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile muhalefetin ekonomiye yönelik çözüm planlarını, enerji uzmanı ve eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ile zamlı elektrik faturalarını ele aldık.

DailyMotion.com - Güncel

Nevşin Mengü, Ümit Özlale, İYİ Parti, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title