Muhalefetin ekonomiye çözüm formülü ne? | Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile muhalefetin ekonomiye yönelik çözüm planlarını, enerji uzmanı ve eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ile zamlı elektrik faturalarını ele aldık.

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