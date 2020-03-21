MUĞLA Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı
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Ali İlhan, Menteşe, Muğla, Güncel

MUĞLA Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptıMUĞLA'da, marangoz ustası Ali İlhan (70), 6 asırlık tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan şadırvanın ahşaptan maketini yaptı.

21.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:44
MUĞLA Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı

MUĞLA'da, marangoz ustası Ali İlhan (70), 6 asırlık tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan şadırvanın ahşaptan maketini yaptı. İlhan, günde 8 saat çalışarak 2 ayda tamamladığı maketin değerini, el emeğine değer veren alıcının belirleyeceğini söyledi.

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta, Anadolu Beylikleri döneminden bugüne 'yeryüzü cenneti' olarak anılan ve kültür turizminin de vazgeçilmez noktalarından olan Muğla için hala önemini koruyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de uğrak yeri olan Arasta'da, unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarından ustalar çalışmaya devam ediyor. Muğla'nın eski kervan yolu güzergahı üzerinde kuzey-güney, doğu-batı akslarının kesiştiği noktada yer alan geleneksel ticaret merkezi Arasta, tarihi dokusuyla, sivil mimari özelliklerini yansıtan, ticari yoğunluğa sahip bir bölge olarak dikkati çekiyor.

Menteşe'nin Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerindeki 10 metrekarelik atölyesinde el sanatları çalışması yapan marangoz ustası Ali İlhan, Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın ahşaptan maketini yapmaya karar verdi. Evli ve 2 çocuk babası İlhan, günde 8 saat çalışarak 2 ayda şadırvanın birebir maketini ahşap, tel ve tutkal kullanarak yaptı. İlhan, yüksekliği 36, eni ise 42 santimetre olan el emeği eserini dükkanında sergiliyor.

'KENTİN DEĞERLERİNİ YANSITMAK İSTİYORUM'

İlhan, Muğla'nın önemli eserleri arasında yer alan şadırvan, Saatli Kule ve Kuzulu Kapılar'ın maketlerini de yaptığını belirterek, "Kentimizin değerlerini yaşatmak istiyorum. Şadırvanın maketini ortaya çıkardığım için gururluyum. Alacak olan kişinin el emeğine vereceği değeri merak ediyorum. Mesleğin gelecek nesillere aktarılması için kurslar açılması gerekiyor" dedi.

MUĞLA Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki şadırvanın maketini yaptı

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