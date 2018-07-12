Muğla Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 Yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Antalya-Fethiye Karayolu Karabel Mevkii'nde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Mücahit Yırtıcı idaresindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Yırtıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Ayrıca kamyonet şoförü Akbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan da yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.