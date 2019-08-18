MUĞLA Milas'ta orman yangını çıktı

18.08.2019 12:29

Milas'ta orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine olay yerine ekipleri sevk etti. 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA