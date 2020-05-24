MUĞLA Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle insanların görmeye pek alışkın olmadığı Ak balıkçıl kuşu görüldü.

Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle insanların görmeye pek alışkın olmadığı Ak balıkçıl kuşu görüldü. Kısıtlamanın olduğu kentte yetişkin bir kara kaplumbağasının ana caddede ilerlemesi ise dikkat çekti.

Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajında beyaz rengi, uzun bacak ve gagasıyla bir kuşun kıyıda avlandığı görüldü. İlk defa halk plajında görünen kuşun, balıkçığiller kuş türlerinden olan 'Ak balıkçıl' olduğu öğrenildi. İnsanların bulunmadığı sessiz yerleri tercih eden bu türü görenler ilgiyle izledi. Sahilde dolaşarak avlanan Ak balıkçıl kuşu, bir süre sonra uçarak gözlerden kayboldu. Akbalıkçıl kuşun üç yıl önce şafak vakti yine aynı plajda kısa süre görüntülendiği ve sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Bir ilginç görüntüde Atatürk Caddesi Abdi İpekçi Parkı önünde yaşandı. Yetişkin bir kara kaplumbağası ana caddede yürüyerek dolaştı. Sıcaktan etkilenen kaplumbağa park halindeki bir aracın altına girdi.

Kaynak: DHA