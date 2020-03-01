: Muğla fethiye'de idlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

01.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:09

Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerler için konvoy oluşturulup, yürüyüş düzenlendi.

Sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Bayrağa uzanan eller kırılsın sloganları attı. Beşkaza Meydanı'nda tekrar saygı duruşunda bulunulmasının ardından otomobillerine binen grup şehir turu attı. Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu