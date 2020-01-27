: Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı

27.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:31

Muğla'nın Fethiye ilçesinde badem ağaçları, güzel havanın etkisiyle çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı Fethiye'nin ilçe merkezinde hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Merkezdeki Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların oluşturduğu güzel görüntüyü fırsat bilenler, fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan İbrahim Özdemir, boş vaktinde Amintas Kaya Mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Bu sene ilçede havaların normalinden daha sıcak geçtiğini dile getiren Özdemir, "Ağaçların çiçek açtığını görünce fotoğraflarını çektim. Çok güzel bir hava var. Çiçekler tarihi alanlarla çok güzel bir manzara oluşturmuş" dedi.

Kaynak: DHA

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