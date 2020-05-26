MUĞLA Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldı Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldı (1)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin(35) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 14'ncü gününde kayıp...

Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldı (1) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin(35) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 14'ncü gününde kayıp dağcının cansız bedenine ulaşıldı. GÖRĞNTÜ GEÇİLİYOR Mehmet Çil/FETHİYE(Muğla), (DHA)- Kaynak: DHA