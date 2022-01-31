Muğla-Denizli kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

DENİZLİ (AA) - Muğla- Denizli kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer etkisi azalsa da sürüyor.

Kar nedeniyle Denizli-Muğla kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunun bazı kesimlerinde aşırı buzlanma nedeniyle yolda kalan araçların olduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri belirlenen noktalarda araçları durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştirdi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ise devam ediyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Denizli istikametine araç göndermiyor.

Afad ve Kızılay ekipleri de bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çalışma başlattı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere, sabah saatlerinde AFAD ekiplerinin bazı araçların yolda kaldığı yönündeki çağrısı üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Kısa sürede organize olup AFAD ekipleriyle bölgeye ulaştıklarını belirten Gürbüz, yaklaşık 300 kişiye kumanya, su, meyve suyu ulaştırdıklarını belirtti.