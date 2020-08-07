Muğla'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
07.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:02
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kozağaç Mahallesi Karakaya mevkisindeki zeytin bahçesinden yükselen dumanı fark edenler durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Yangının, elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA