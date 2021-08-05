Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
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Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli de tutuklandı.

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Antalya, Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş şekilde sürüyor.28 Temmuz'da bu yana çıkan 192 yangından 180'i kontrol altına alındı. Alevlerle mücadele sürerken yangınlara neden olan şüphelilerde tek tek tespit edilerek yakalanıyor.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Peş peşe çıkan yangınlarla ilgili Milas'a bağlı Ekindere Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yangının ardından İzmir istikametine kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İzmir girişinde yakalandı.

3'Ü TUTUKLANDI

Milas Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi'ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BODRUM'DAKİ YANGINA 3 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen 3 Ağustos'ta çıkan ve 1 dönümlük alanı küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak suçundan tutuklandı.

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Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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