Datça'da yavru yunus görüntülendi
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Datça'da yavru yunus görüntülendi

06.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:07

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda görüntülenen yunus yavrusu, çevredekilerin ilgisini çekti.

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda görüntülenen yunus yavrusu, çevredekilerin ilgisini çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında markete ya da ekmek almak için dışarı çıkanlar, Kumluk Plajı'nda yunus yavrusunun yüzdüğünü fark etti.

Kıyıya yakın bir alanda yüzen yunus yavrusunu, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Datça'da yavru yunus görüntülendi
Datça'da yavru yunus görüntülendi
Datça'da yavru yunus görüntülendi
Datça'da yavru yunus görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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