Datça'da yavru yunus görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda görüntülenen yunus yavrusu, çevredekilerin ilgisini çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında markete ya da ekmek almak için dışarı çıkanlar, Kumluk Plajı'nda yunus yavrusunun yüzdüğünü fark etti.

Kıyıya yakın bir alanda yüzen yunus yavrusunu, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan