Muğla'da yaşayan çocuklar sinemayla tanıştı

Menteşe ilçesinden belediyenin sosyal imkanlardan faydalanamayan çocuklar için yürüttüğü "Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında 700 çocuk ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt, Kafaca, Yerkesik, Salihpaşalar, Dağdibi, Paşapınarı, Çamoluk, Bayır, Sungur, Avcılar, Göktepe, Dokuzçam, Şenyayla, Esençay, Yeniköy, Algı, Denizova ve Derinkuyu mahallelerinden 8-13 yaş arası 700 çocuk, kent merkezindeki sinemada, yakınları ve belediye görevlileriyle film izledi, çeşitli etkinliklere katıldı.

Çocuklar ilçe merkezindeki bilim parkını gezip, lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan çocuklar için "Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar" adlı proje yürüttüklerini, bu kapsamda daha önce de çocukları sinemayla tanıştırdıklarını ifade etti.

Çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim geleceğimiz yarınlarımız. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Bu nedenle bu projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında kırsalda yaşayan çocuklarımızla belediyemizde bir araya geliyor, birlikte yemek yiyor, sinemaya gidiyoruz. Bilim Parkımızı gezdiriyor, lunaparkta gönüllerince eğlenmelerini sağlıyoruz. Hayatlarında ilk kez sinemaya, lunaparka giden çocuklarımız var. Bu etkinlik sayesinde o kadar mutlu oluyorlar ki gözlerindeki o mutluluk, yüzlerindeki o gülümseme bizler için en büyük ödül oluyor."

Kaynak: AA