Muğla'da yarım asrı deviren çiftler uzun evliliğin sırrını anlattı
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Muğla'da yarım asrı deviren çiftler uzun evliliğin sırrını anlattı

Muğla'da yarım asrı deviren çiftler uzun evliliğin sırrını anlattı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler, uzun evliliğin sırrını sevgi, saygı, sabır, fedakarlık ve sadakat olarak belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler, uzun evliliğin sırrını sevgi, saygı, sabır, fedakarlık ve sadakat olarak belirtti.

İlçede 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler, "Aile Haftası" kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerince evlerinde ziyaret edildi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Sosyal Hizmet Müdürü Emine Ebru Bozçelik, ilk olarak Emirbeyazıt Mahallesi'nde yaşayan 62 yıllık evli Hamdi ve Emine Yumuk çiftinin evine konuk oldu.

Yumuk çifti, 62 yıldır sağlıklı ve mutlu bir evlilikleri olduğunu ifade ederek, sevgi ve saygının önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan 59 yıllık evli Arif ve Muazzez Karakebelioğlu çiftini evlerinde ziyaret etti.

Çocukları olmayan Karakebelioğlu çifti de hala bir birlerine aşık olduklarını, uzun evliliğin sırrının sevgi, sabır, fedakarlık ve sadakat olduğunu dile getirdi.

Çiftlere uzun ve mutlu bir ömür dileyen Kaymakam Yıldız, Yumuk ve Karakebelioğlu çiftine nevresim takımı ve yastık hediye etti.

Muğla'da yarım asrı deviren çiftler uzun evliliğin sırrını anlattı
Muğla'da yarım asrı deviren çiftler uzun evliliğin sırrını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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