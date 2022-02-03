MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü ilçe merkezindeki tarım arazileri, cadde ve sokaklar ile alçak kesimlerdeki binaların bodrum katları suyla doldu.

Menteşe ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Orhaniye, Kötekli, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kötekli'de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti. Karabağlar Yaylası ile Düğerek'in Çayır mevkiinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'de 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu.