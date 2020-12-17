Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı

17.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:14
Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İstanköy açıklarında can sallarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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