Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü
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Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü

13.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:22
Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı (23), tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı (23), tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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