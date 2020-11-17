Muğla'da seyir tepesinden düşen kadın yaralandı
17.11.2020 01:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 02:21
Muğla'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metreden düşen kadın yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metreden düşen kadın yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde arkadaşlarıyla ilçe manzarasını seyreden İrem Perişan (21) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Perişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Yavuz