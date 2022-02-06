Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Durmuş Akçalı idaresindeki 68 LB 905 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Kızılağaç mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen kişinin cesedi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Güncel